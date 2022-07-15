Европейский авторынок в июне 2022 года снизился на 17%

Продажи легковых автомобилей в странах Европы по итогам июня текущего года просели на 17,3% и составили 959 954 единицы. Отрицательная динамика по оценке Европейской ассоциации автопроизводителей фиксируется на протяжении 11 месяцев. Об этом сообщили 15 июля эксперты агентства «Автостат».

На европейском рынке по-прежнему продолжаются перебои в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства.

По итогам продаж первых шести месяцев 2022 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 027 тыс. 547 единиц (–14,3%). Наибольшее количество машин в Евросоюзе по итогам полугодия сумел реализовать немецкий бренд Volkswagen — 112 208 машин (–28%).

На втором месте японская Toyota с показателем в 70 111 автомобилей (–11,6%).

Далее в рейтинге с практически равными результатами следуют две французские компании — Renault (68 999 шт.; −16,6%) и Peugeot (68 973 шт.; −4,8%).

Замкнул пятерку лидеров немецкий премиум-бренд BMW. Марка смогла реализовать 59 033 машины (–15,6%).

8 июля «Известия» сообщили, что в России за период с марта по май текущего года зафиксировано снижение средневзвешенной цены нового автомобиля. Она составила 2 млн 380 тыс. рублей.