Путин 15 июля проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Такое заявление сделал 15 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня — там будет зависеть от других мероприятий — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — заявил он журналистам на брифинге.

Также официальный представитель Кремля отметил, что лидер страны проведет и другие встречи в этот день, но они не будут публичными.

1 июля на оперативном совещании с членами Совбеза Путин предложил обсудить работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

22 июня президент страны на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить подготовку к единому дню голосования в сентябре. Он подчеркнул, что единый день голосования нужно «провести достойно», обеспечить необходимые условия, меры безопасности.

21 июня Путин заявил, что Россия будет дальше развивать и укреплять Вооруженные силы РФ и совершенствовать их боевой состав с учетом потенциальных военных угроз и рисков.

30 мая президент РФ на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил обеспечение безопасности России и вопросы внешней политики.

Ранее, 20 мая, СБ РФ одобрил проект основ государственной политики в области обеспечения безопасной критической информационной инфраструктуры страны.

17 мая секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на заседании научного совета при Совбезе отметил, что уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию. По его мнению, неолиберализм западных стран трансформируется в идеологию фашизма, которая направлена на искоренение русского мира.