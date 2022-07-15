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РФС после отказа CAS может обратиться в Верховный суд Швейцарии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский футбольный союз (РФС) категорически не согласен с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) и оставляет за собой право продолжить защиту собственных интересов. Об этом в пятницу, 15 июля, заявили в пресс-службе организации.

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Ранее в этот день Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал в удовлетворении исков РФС и футбольных клубов «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА к УЕФА и ФИФА, которые поступили в начале марта в ответ на решение отстранить российские команды от участия в соревнованиях под эгидой союза.

Как отметили в организации, в настоящее время ожидается полный текст судебного решения, после чего будут предприняты дальнейшие шаги по защите своих интересов.

«Возможные варианты включают в том числе обращение в Верховный суд Швейцарии, а также подачу исков в CAS, связанных с компенсацией финансовых убытков, понесенных РФС вследствие действий УЕФА и ФИФА», — сообщили в Российском футбольном союзе.

28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом российской спецоперации по защите Донбасса. В союзе тогда заявили, что подобное решение носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу. Из-за этого сборная России не смогла участвовать в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Также, в начале мая, сборная России не смогла принять участие в Лиге наций сезона-2022/23, а молодежная сборная РФ — в заключительных матчах отборочного турнира чемпионата Европы. В том же месяце ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и «Сочи» объявили о том, что они оспорят в CAS отстранение от еврокубков со стороны УЕФА.

Отстранение российских команд последовало в предписание Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях спортсменов из России и Белоруссии. При этом в CAS признали, что российские клубы и игроки не несут ответственности за сложившуюся ситуацию на Украине.

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