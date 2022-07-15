Жителей Тюменской области предупредили об усилении ветра

Ухудшение погодных условий ожидается в Тюменской области в ближайшие сутки. В регионе усилится ветер и пройдут дожди.

По данным МЧС, сильные осадки и грозы вероятны в южных районах Тюменской области. Также в дневные часы 16 июля пройдет град. Скорость ветра во время грозы составит 15-19 м/с, пишет портал «Наш город».

Несмотря на осадки, температура воздуха в ночные часы составит +15…+20 градусов, днем воздух прогреется до +29 градусов.

Синоптики сообщают, что на следующей неделе в регионе ожидается понижение температуры воздуха на 8 градусов.

Ранее сообщалось, что из-за жары и отсутствия осадков высокая пожарная опасность ожидается в Республике Коми. Введен режим чрезвычайной ситуации.