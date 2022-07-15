Врач рассказала о пользе соков и воды во время авиаперелета

Томатный или апельсиновый соки, а также воду необходимо пить во время полета, поскольку они отлично разжижают кровь. Об этом врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева заявила в пятницу, 15 июля.

«Для профилактики, чтобы разжижалась кровь. Томатный сок — это естественный природный антиагрегант, который это делает. И лучше не соленый. Томатный сок предназначен для тех, кто страдает диабетом, а апельсиновый — для тех, кто не имеет этого заболевания. И далее нужно в самолете отвлекать себя какими-то хорошими мыслями», — сказала Алексеева в беседе с Ura.ru.

Она добавила, что перед полетом лучше не есть, особенно тяжелую пищу, и не стоит употреблять алкоголь, сообщает телеканал «360».

По словам специалиста, пищу не стоит употреблять перед полетом, чтобы не было нагрузки на организм, передает RT.

«Можно принять таблетку аспирина или антиагреганты. А также свои препараты, которые всегда пьете. И я бы не советовала употреблять алкоголь, потому что могут произойти всякие непредвиденные реакции организма на турбулентность и так далее, ведь все-таки высота большая», — заключила Алексеева.

7 июля врач-диетолог Наталья Нефедова посоветовала отказаться от некоторых блюд, которые обычно подают в самолете. По ее словам, во время полета не стоит употреблять острую и жирную пищу, бобовые, напитки с добавленным сахаром и газировки.