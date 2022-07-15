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Новое захоронение обнаружили в пещерах монастыря в Печорах

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Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области»
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Реставраторы обнаружили неизвестное ранее захоронение в пещерах Псково-Печерского монастыря (Псковская область). Специалисты планируют установить дату погребения.

Ниша была обнаружена во время лазерного 3D-сканирования стен Богом Зданных пещер. Погребение было закрыто стеной, на которой находилась икона с изображением святых преподобных Марка, Ионы, Васссы, преподобномученика Корнилия, Вассиана, Лазаря, Дорофея, Симеона и Священномученика Александра. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Эксперты отмечают, что в Ближних и Дальних пещерах похоронены свыше 11 тыс. человек, в том числе священники и воины. Кроме того, у входа в пещеры стоит гроб монахини Вассы, которая приняла постриг в монастыре и участвовала в строительстве Успенского собора.

Первое упоминание Богом Зданных пещер относится к XIV веку.

Ранее сообщалось, что в Печорах археологи обнаружили дома XVII и XIX веков во время раскопок. Специалистам удалось изучить конструкции зданий и замощения улицы.

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