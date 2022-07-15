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Госдума утвердила главу Минпромторга Мантурова на пост вице-премьера

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Государственная дума утвердила министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на пост вице-премьера.

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Глава Минпромторга поблагодарил парламентариев за доверие и пообещал его оправдать.

12 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве с 10 до 11.

В тот же день стало известно, что Госдума 15 июля рассмотрит вопрос об утверждении Мантурова на должность вице-премьера.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов тогда пояснил «Известиям», что для концентрации возможностей и ресурсов необходима должность вице-премьера, который является министром промышленности.

По его мнению, сейчас необходимость сплава науки, технологий и производства является наиболее значимой целью и для ее достижения очень нужно концентрировать возможности в одних руках вице-премьера и министра.

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