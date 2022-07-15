Движение по аварийному мосту ограничили в Якутии

В Якутии ограничили проезд по мосту в Амгинском районе. Конструкция находится в аварийном состоянии.

Ограничение установлено на участке автомобильной дороги «Бетюн» в Амгинском улусе. Проезд закрыт для транспортных средств с общей массой свыше 3 т. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Автомобилистов просят учитывать ограничения на переправе через реку Хотуя в целях безопасности и сохранности жизни и здоровья.

Ранее сообщалось, что в Чернышевском районе Забайкальского края построят новый мост. Его возведут на месте переправы, которая была разрушена паводком в 2021 году.