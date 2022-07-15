Минпромторг не будет закрывать торгпредства в недружественных странах

Россия не намерена закрывать торговые представительства в недружественных странах. Об этом 15 июля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы не настроены на сегодняшний день закрывать их. Мы оптимизируем коллективы и перебрасываем специалистов в другие страны, в те страны, где у нас уже есть представительства, усиливаем», — заявил Мантуров на выступлении в Госдуме.

Мантуров также рассказал депутатам, что автопроизводители из дружественных стран смогут локализовать в РФ свою продукцию, а также заявил о необходимости постепенно вытеснять из РФ импортную технику.

Торговые представительства России открыты в 53 странах мира, в том числе в 22 недружественных. Всего в эту категорию входят 48 государств.

Список был утвержден правительством РФ 7 марта. Распоряжение подготовлено и подписано в рамках указа Путина от 5 марта «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

11 ноября 2020 года правительство РФ ликвидировало торговые представительства в Литве и на Украине. Ранее с предложении об их закрытии выступил Минпромторг.