Технологию борьбы с газовыми атаками разработают в Томске

Специалисты Томского государственного университета и Института проблем химико-энергетических технологий СО РАН разработают импульсный генератор, способный нейтрализовать ядовитые пары во время техногенных аварий и военных действий. Ученые получили на разработку грант в размере 54 млн рублей.

Технология основана на использовании наночастиц диоксида титана, оксида цинка и оксида железа. Импульсный генератор будет распылять наночастицы – нейтрализаторы.

Проректор ТГУ по научной и инновационной деятельности Александр Ворожцов, чьи слова приводит РИА «Томск», рассказал, что разработку будут использовать и на открытых территориях, и в закрытых пространствах. В первую очередь она предназначена для нейтрализации техногенных аварий, но может применяться и при газовых атаках.

Ранее сообщалось, что специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработали первый в России 3D-принтер для печати в условиях невесомости. Работы проводились по заказу РКК «Энергия» совместно со специалистами корпорации, а также Томского государственного университета.