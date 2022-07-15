ЕК разберется с повышенными ценами на бензин для иностранцев в Венгрии

Еврокомиссия (ЕК) займется устранением нарушений в Венгрии, связанных с повышением цен на бензин для автомобилей с иностранными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК 15 июля.

«Подобные действия вызывают особую озабоченность, они подрывают наш самый важный инструмент, предназначенный для противодействия кризисам и нестабильности, — единый рынок», — заявили в тексте публикации.

С 27 мая в стране снизили цены на топливо для автомобилей с венгерскими номерами на АЗС по причине того, что «бензиновый туризм» ставит под угрозу безопасность поставок и является злоупотреблением замороженной ценой на бензин.

Так иностранные граждане оказались лишены покупать бензин по сниженным за счет государственных субсидий ценам в 480 форинтов за литр ($1,17), в то время как рыночная цена превышает 700 форинтов ($1,71).

В ближайшее время на территории Венгрии должны объявить чрезвычайное положение в области энергетики, оно предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение страны топливом в преддверии отопительного сезона. В частности, с августа будет увеличена закупка газа за рубежом и сокращено потребление топлива внутри страны.

15 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал санкционную политику ЕС в отношении России, последствия которой так остро ощутили страны-авторы рестрикций против РФ. Европейская экономика постепенно задыхается из-за «выстрела себе в легкие», считает он. По мнению Орбана, в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад. Он отметил, что на такой сценарий указывают различные исследования, анализы и прогнозы. Из-за обратного эффекта санкций против России и ситуации на Украине европейская экономика постепенно начинает сжиматься, добавил премьер Венгрии.

До этого, 13 апреля, президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает.

По словам Путина, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Позднее он подчеркнул, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.