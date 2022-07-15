Реклама
Прямой эфир
Спорт
CAS отклонил апелляции российских клубов на отстранение от еврокубков
Мир
Предложения РФ по «зерновому вопросу» поддержаны участниками консультаций в Стамбуле
Мир
Политолог спрогнозировал 10 новых отставок в Европе до конца года
Мир
Европа впервые за 6 лет обогнала Азию по объемам потребления американской нефти
Мир
Еврокомиссия смягчит ряд санкций против России в пятницу
Мир
Птицы в Испании из-за жары стали падать на землю
Мир
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США империей лжи
Мир
Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт жителя
Общество
Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера переливанием крови
Политика
Опубликовано отменяющее ограничения на пересечение границы постановление Мишустина
Армия
Росгвардия обнаружила в ЛНР доказательства дезертирства украинских десантников

ЕК разберется с повышенными ценами на бензин для иностранцев в Венгрии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еврокомиссия (ЕК) займется устранением нарушений в Венгрии, связанных с повышением цен на бензин для автомобилей с иностранными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе ЕК 15 июля.

Топливный баг: что значит режим энергетического ЧП в Венгрии
И как к нему относится Евросоюз

«Подобные действия вызывают особую озабоченность, они подрывают наш самый важный инструмент, предназначенный для противодействия кризисам и нестабильности, — единый рынок», — заявили в тексте публикации.

С 27 мая в стране снизили цены на топливо для автомобилей с венгерскими номерами на АЗС по причине того, что «бензиновый туризм» ставит под угрозу безопасность поставок и является злоупотреблением замороженной ценой на бензин.

Так иностранные граждане оказались лишены покупать бензин по сниженным за счет государственных субсидий ценам в 480 форинтов за литр ($1,17), в то время как рыночная цена превышает 700 форинтов ($1,71).

В ближайшее время на территории Венгрии должны объявить чрезвычайное положение в области энергетики, оно предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение страны топливом в преддверии отопительного сезона. В частности, с августа будет увеличена закупка газа за рубежом и сокращено потребление топлива внутри страны.

15 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал санкционную политику ЕС в отношении России, последствия которой так остро ощутили страны-авторы рестрикций против РФ. Европейская экономика постепенно задыхается из-за «выстрела себе в легкие», считает он. По мнению Орбана, в ближайшие месяцы Европу ждет экономический спад. Он отметил, что на такой сценарий указывают различные исследования, анализы и прогнозы. Из-за обратного эффекта санкций против России и ситуации на Украине европейская экономика постепенно начинает сжиматься, добавил премьер Венгрии.

До этого, 13 апреля, президент России Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает.

По словам Путина, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер. Позднее он подчеркнул, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших стран.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022