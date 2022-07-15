ТСЖ подало в суд на Гарика Сукачева из-за более 690 тыс. рублей долга

Товарищество собственников жилья «Арт-хаус» требует взыскать с музыканта Игоря (Гарика) Сукачева более 690 тыс. рублей задолженности по оплате помещения и услуг ЖКХ. Об этом пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук сообщила в пятницу, 15 июля.

«В суде зарегистрировано исковое заявление о взыскании с Сукачева Игоря Ивановича в пользу ТСЖ «Арт-хаус» задолженности по оплате помещения и коммунальных услуг за период с июня 2018 года по февраль 2022 года в размере 514 тыс. 723 рублей и пени 179 тыс. 730 рублей», — сказала она агентству городских новостей «Москва».

По словам пресс-секретаря, предварительное судебное заседание назначено на 25 августа.

Ранее, 6 декабря 2021 года, пресс-служба Таганского суда Москвы сообщила, что на певца Филиппа Киркорова составлено 90 административных протоколов за уклонение от уплаты дорожных штрафов.

В тот же день его адвокат Александр Добровинский сообщил, что все штрафы, которые были выписаны певцу, уже уплачены. Адвокат уточнил, что для артиста стало большим удивлением информация о том, что у него есть задолженность.