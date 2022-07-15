Роспотребнадзор рекомендовал не купаться на пяти пляжах в Татарстане

На пяти пляжах Татарстана выявлены отклонения от нормативных показателей состава воды. Роспотребнадзор рекомендовал гражданам воздержаться от купания.

По данным специаалистов, по санитарно-химическим показателям вода не соответствует норме на казанских пляжах «Нижнее Заречье» и «Локомотив», в озере Большое Лебяжье, а также на городском пляже Мензелинска. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». Отклонения по микробиологическим показателям обнаружены в озере Глубокое.

Администрациям муниципалитетов направлены предложения об установке аншлагов, запрещающих купание.

Всего в 2022 году в Татарстане планировалось открыть для купания 18 пляжей. На текущий момент работают 11 территорий отдыха у воды, пять из них — в Казани.