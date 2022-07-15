Лжесотрудника ФСБ будут судить в Тюмени за попытку мошенничества

В Тюмени завершено расследование уголовного дела по факту покушения на мошенничество в крупном размере. Обвиняемый представлялся сотрудником ФСБ и пытался получить от местного жителя 1 млн рублей.

По версии следствия, 31-летний мужчина сообщил потерпевшему о том, что в отношении него якобы возбуждено уголовное дело. Злоумышленник убедил тюменца, что является сотрудником ФСБ и может использовать служебное положение, чтобы «решить вопрос о прекращении уголовного преследования», пишет Megatyumen.ru. За свои «услуги» обвиняемый потребовал 1 млн рублей.

В рамках оперативного эксперимента обвиняемому передали 300 тыс. рублей. Во время передачи средств злоумышленник был задержан.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.