Предложения РФ по «зерновому вопросу» поддержаны участниками консультаций в Стамбуле

Предложения, которые внесла Российская Федерация во время четырехсторонних консультаций в Стамбуле между представителями ООН, России, Турции и Украины по вопросу разблокирования украинских портов для вывоза сельхозпродукции, были в основном поддержаны участниками консультаций. Об этом заявил 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций», — отметил Конашенков.

По его словам, в ближайшее время будет завершена работа по формированию итогового документа, который получил название «Черноморская инициатива».

Встреча военных делегаций России, Турции, Украины и представителей ООН по вопросу экспорта украинского зерна состоялась в Стамбуле 13 июля. Переговоры проходили на одном из военных объектов за закрытыми для прессы дверями.

Как заявили «Известиям» в тот же день в российском парламенте по итогам встречи в столице Турции, урегулирование продовольственного кризиса может стать стимулом для возобновления мирных переговоров Москвы и Киева. Однако успешность возможного диалога зависит от способности Украины выполнить условия РФ, отметили в парламенте.

В тот же день генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш назвал важным шагом вперед переговоры по «зерновому вопросу» в Стамбуле. Он также отметил, чтобы реализовать достигнутый сторонами переговоров прогресс, потребуется большая техническая работа.

30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. На встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо Путин отметил, что Украина на данный момент располагает всего 2% от общемировых запасов зерна. При этом он указал на то, что РФ готова в этом году поставить 50 млн т пшеницы, увеличив на 25% объем экспорта за год.

23 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что проблема вывоза зерновых культур с Украины остается остроактуальной. Он отметил, что российская сторона открыта к сотрудничеству с Турцией для транспортировки зерна при условии разминирования украинских портов.