Удар высокоточных ракет морского базирования «Калибр» по Дому офицеров в Виннице уничтожил участников совещания командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений. Об этом 15 июля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ (вооруженным силам Украины. — Ред.) очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка», — сказал он на брифинге.

Накануне спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что две российские ракеты были сбиты над Винницей противовоздушной обороной (ПВО). По данным издания «Страна.ua», помимо Дома офицеров повреждены оказались расположенные рядом здания и магазины, а также медклиника. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила о погибших и раненых мирных жителях.

В то же время вооруженные силы Украины нанесли удар по автостанции в центре Донецка. Сообщалось, что два человека погибли и еще шестеро мирных жителей оказались ранены.

Кроме того, удару ВСУ подвергся находящийся под контролем российской армии Изюм в Харьковской области. В результате в центре города два человека погибли, 15 ранены.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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