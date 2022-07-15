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Экономист предрек российскому рынку акций трехкратный рост

Экономист Исаков предрек российскому рынку акций трехкратный рост
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Исходя из динамики выхода из кризиса 2008 года, российский рынок акций может утроиться с нынешних уровней, что соответствует доходности порядка 50% через три года. В связи с этим россиянам стоит задуматься о формировании рублевых портфелей ценных бумаг. Такое мнение экономист, директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков высказал в пятницу, 15 июля.

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«Курсы доллара и евро действительно имеют предпосылки к росту по отношению к рублю в среднесрочной перспективе. Но следует отчетливо понимать, что владение этими валютами в безналичной форме несет в себе санкционные риски. Время иностранных валют «недружественных» стран как надежного инструмента для сбережений ушло», — предупредил экономист в разговоре с Lenta.Ru.

По мнению Исакова, формирование рублевых портфелей ценных бумаг — облигаций и акций, в соотношении, определяемом личной финансовой ситуацией инвестора, будет наиболее надежным и потенциально доходным.

«Думаю, что российские акции на горизонте трех лет могут дать весьма привлекательную доходность», — заключил Исаков.

12 июля заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях на фоне ситуации с курсом евро и доллара, передает RT.

По его словам, в глобальном плане это подтверждение крайне непродуманного характера антироссийских санкций, которые не работают, передает НСН.

Медведев отметил, что санкции вредны самим европейцам, так как евро слабеет.

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