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Почти 300 видов фауны насчитали в Приокско-Террасном заповеднике

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В Приокско-Террасном биосферном заповеднике в Московской области ученые подтвердили местообитание почти 300 видов фауны, постоянно обитающих здесь. Среди них — несколько десятков видов, занесенных в Красную книгу, в том числе черный коршун, серый журавль, кедровка, рысь и речная выдра. На сегодняшний день в заповеднике проживают 60 особей зубра.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство экологии и природопользования уточняет, что этот заповедник является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Но данные о его обитателях являются частью мониторинга объектов животного мира, который проводит ведомство.

По словам главы минэкологии Тихона Фирсова, в заповеднике были найдены и очень редкие виды. Так, удалось подтвердить местообитания рукокрылых – ночниц Наттерера, прудовой, вечерницы малой и целого ряда птиц, находящихся под угрозой исчезновения в регионе — шилохвости, большого подорлика, фифи и других.

Издание пишет, что Приокско-Террасный биосферный заповедник находящийся на землях Серпуховского городского округа, считается одним из самых маленьких заповедников России, его площадь составляет менее 5 тыс. га.

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