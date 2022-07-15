Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе «Сортавала» в Карелии. Пять человек, в том числе двое детей, получили травмы.

Авария произошла на территории Лахденпохского района. По данным Госавтоинспекции, женщина-водитель автомобиля Kia допустила выезд на встречную полосу и столкнулась с машиной Hyundai Tucson, которым управлял 53-летний мужчина. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Травмы получили водитель Kia, а также ее пассажиры — 42-летняя женщина, восьмилетний мальчик и 13-летняя девочка. Во второй иномарке пострадала 29-летняя пассажирка.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП в городе Шахты Ростовской области, в результате которого погибли двое подростков. Несовершеннолетний водитель врезался в дерево, а затем — в многоэтажный дом. Предполагается, что транспортное средство было взято в аренду.