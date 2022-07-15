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ФРГ не ведет переговоры с Канадой о поставке новых турбин для «Северного потока»

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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Karmann
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Правительство Германии пока не возобновляет переговоры с Канадой о поставке новых турбин для возобновления функционирования газопровода «Северный поток», помимо той, о которой изначально шла речь. Об этом 15 июля сообщил представитель vинистерства экономики ФРГ.

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«До сих пор речь шла о турбине, которая, как заявляет российская сторона, необходима для завершения технических работ на «Северном потоке». Вс` вертится вокруг этой турбины, разрешение было получено», — сказал он журналистам.

В этот же день министр нефти и энергетики страны Терье Осланд заявил, что цены на электроэнергию в Норвегии могут взлететь, если газопровод «Северный поток – 1» не будет запущен после плановой инспекции.

14 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала адским цирком ситуацию вокруг турбины, необходимой для работы газопровода «Северный поток», которую Канада всё же решила отправить в Германию, несмотря на антироссийские санкции. Захарова указала, что Канада приняла по вопросу возвращения турбины весь комплекс мер, но при этом даже не задумалась о том, как она их будет реализовывать.

С 11 июля «Северный поток – 1», поставляющий газ из России в Германию, находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы будут проходить по 21 июля. В период ремонта поставки не осуществляются. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке, Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

До начала ремонта газопровода в Европу через СП-1 ежедневно шло около 67 млн кубометров газа. Он работал примерно на 40% мощности, поскольку немецкий концерн Siemens дважды не вернул «Газпрому» турбины после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций. Позднее в Оттаве объявили о решении вернуть оборудование «Газпрому», но пока этого до сих пор еще не сделали.

10 июля агентство Reuters сообщило, что Оттава вернет отремонтированные турбины по просьбе ФРГ, несмотря на антироссийские санкции. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 13 июля заявил, что решение по передаче турбины Германии было «трудным».

В период ремонтных работ на «Северном потоке», единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину.

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