Аномалия низких цен

По итогам июня регуляторы впервые за 31 год зафиксировали в России дефляцию: потребительские цены снизились по сравнению с маем на 0,35%. Дефляция в июне — нехарактерное для этого месяца явление.

Оно объясняется одновременным действием нескольких факторов, в первую очередь, это укрепление рубля и коррекция цен на товары после резкого подорожания в марте. Во-вторых, после повышенной активности в марте-апреле потребители резко сократили количество покупок, а начавшийся сезон сбора урожая в южных регионах привел к снижению цен на овощи и фрукты. Кроме того, с начала года в крупных торговых сетях ограничены наценки на социально значимые товары, еще в январе лидеры рынка снизили их до 5–7%, а некоторые сети работают с отрицательной наценкой по ряду товаров первой необходимости.

Согласно данным Росстата, плодоовощная продукция стала одним из основных драйверов дефляции, подешевев на 9,6% за месяц. Сильнее всего снизились цены на овощи «борщевого набора», особенно на капусту — на 31,5%, помидоры (28,3%) и огурцы (19,8%). Также значительно подешевели сахар (на 7,4%), макароны, мясо, яйца и масло. Среди подорожавших товаров есть шоколад, конфеты, лимоны и рис, цены на них выросли в диапазоне от 1,9% до 3,5%. Непродовольственные товары подешевели на 0,34%, что также обусловлено укреплением рубля, развитием параллельного импорта и отказом потребителей от новых покупок после создания запасов в первом квартале.

Дефляционная «кривая» распределилась по территории России неравномерно, в Москве наблюдался незначительный рост цен, на 0,2%, а наиболее ярко выраженная дефляция в более чем 2% отмечена в Дагестане. Необычность сложившейся ситуации в том, что снижение цен пока не ведет к оживлению потребительской активности. На фоне роста инфляции в марте люди активно скупали товары впрок и пока не спешат возвращаться в магазины. Свой вклад в снижение спроса вносит начавшийся сезон дач, огородов и отпусков.

Охлаждение потребителей к покупкам отразилось на работе торговых сетей: в июне продажи в натуральном выражении снизились в магазинах всех форматов кроме точек у дома и дискаунтеров. Данные социологических опросов подтверждают, что большинство россиян перешли на режим экономии — в ответ на эти настроения производители начали возвращать в магазины скидки. Измерения потребительской панели «Ромир» указывают, что в целях экономии люди готовы отказаться от покупки высокомаржинальных товаров, то есть алкогольной продукции, кулинарии, кофе, а также крупной бытовой техники и электроники.

Сезонный фактор может сохранить влияние на снижение продовольственных цен до сентября, по мере сбора урожая по всей стране. Но опасаться дефляционной спирали не стоит. Наблюдаемые сейчас явления нельзя назвать дефляцией в традиционном смысле слова. В нашем случае скорее имеет место дезинфляция — временное замедление инфляционных процессов. А значит, и зафиксированная впервые за три десятка лет дефляция скоро останется в истории как сезонная аномалия.

По оценкам Банка России, инфляция по итогам года составит 14–17%. В пользу этих ожиданий говорит ряд факторов: подорожание логистики, особенно на европейском направлении, рост издержек на выстраивание новых логистических коридоров и альтернативных поставок, организация внутреннего производства для замещения выбывших импортных товаров, все это будет стимулировать перенос растущих затрат в цены.

На фоне сниженной потребительской активности будет усиливаться конкуренция торговых сетей за покупателя. А это значит, будут активно развиваться программы лояльности и персонализированные предложения с учетом потребностей каждого клиента, будет больше разнообразных промо-активностей. Торговые сети внимательно отслеживают потребительские настроения и будут проявлять максимальную гибкость и клиентоориентированность, для того чтобы каждый покупатель нашел нужный ему качественный товар по доступной цене.

Автор — глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ)

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