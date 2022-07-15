В Оренбургской области пропала без вести 16-летняя девочка

В городе Новотроицк Оренбургской области пропала без вести 16-летняя девочка, 15 июля она объявлена в розыск, сообщает сайт СК России по региону. В ведомстве добавили, что девочка могла быть в компании 41-летнего мужчины.

«Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней <…> 11 января 2006 года рождения», — говорится в сообщении на сайте СК.

Ведомство уточняет, что девочка и мужчина жили в разных районах Новотроицка, оба числятся пропавшими без вести.

По имеющейся информации, 5 июля около 12:20 часов девочка ушла из своего дома по улице Зеленая и не вернулась домой. Мужчина пропал из своего дома по улице Советской.

Следствие просит всех, у кого есть информация о пропавших обратиться в правоохранительные органы.

Ранее, 7 июля, в МВД по Тюменской области сообщили, что проводятся поиски девочки-подростка, которая ушла из дома по улице Пермякова. На данный момент, по информации поискового отряда «Белая Сова-Тюмень», девочка найдена живой и уже вернулась домой.