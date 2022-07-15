Путин проведет в пятницу оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 июля, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В пятницу президент проведет в середине дня или во второй половине дня — там будет зависеть от других мероприятий — оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал он.

Песков также рассказал, что президент РФ сегодня проведет и другие встречи, однако они будут непубличными.

1 июля Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совбеза работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Тогда с докладом выступил курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов.

30 мая президент РФ на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил обеспечение безопасности России и вопросы внешней политики.

17 мая секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на заседании научного совета при Совбезе отметил, что уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию. По его мнению, неолиберализм западных стран трансформируется в идеологию фашизма, которая направлена на искоренение русского мира.