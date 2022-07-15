Приговор по делу о попытке убийства в салоне красоты оглашен в Аткарске

Суд Аткарска Саратовской области вынес приговор по делу о покушении на убийство людей в салоне красоты. Обвиняемый получил 12 лет заключения в колонии строгого режима.

ИА «Взгляд-инфо» уточняет, что 22 декабря 2021 года около 16 часов мужчина пришел в салон красоты, где работала его бывшая жена, чтобы ее убить. Убедившись, что в помещении находятся пять человек, в том числе и она, мужчина разлил бензин на первом этаже и поджег.

Во время пожара женщины получили повреждения различной степени тяжести. Кроме того, помещению был нанесен ущерб на сумму, превышающую 420 тыс. рублей.

Злоумышленника обвинили по двум статьям УК: «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом», и «Умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, путем поджога, повлекшее иные тяжкие последствия».

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного материального ущерба и частично о компенсации морального вреда.