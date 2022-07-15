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ВС России уничтожили в Харькове до 200 украинских боевиков и иностранных наемников

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ВС России высокоточными ударами уничтожили в Харькове до 200 националистов, сообщили журналистам в Минобороны РФ 15 июля.

«В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» в городе Харьков уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников, и 19 единиц вооружения и военной техники», — заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны сообщили об уничтожении поставщиков иностранного оружия в Виннице. Онлайн спецоперации 15 июля
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Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили около 300 националистов «Правого сектора» (организация признана террористической, запрещена в России) и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники в Артемовске Донецкой Народной Республики (ДНР).

Днем ранее Конашенков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до тысячи человек личного состава в результате ударов ВС РФ по ряду пунктов дислокации в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск ДНР.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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