Реклама
Прямой эфир
Мир
Европа впервые за 6 лет обогнала Азию по объемам потребления американской нефти
Мир
Еврокомиссия смягчит ряд санкций против России в пятницу
Мир
Птицы в Испании из-за жары стали падать на землю
Мир
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США империей лжи
Мир
Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт жителя
Общество
Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера переливанием крови
Политика
Опубликовано отменяющее ограничения на пересечение границы постановление Мишустина
Армия
Росгвардия обнаружила в ЛНР доказательства дезертирства украинских десантников
Мир
Президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку
Происшествия
Украинские боевики обстреляли село под Брянском
Мир
В Белгородской области на библиотеку дрон сбросил взрывное устройство

В Великобритании рекордные 76% предприятий страдают от нехватки сотрудников

0
Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Ying
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рекордные 76% предприятий в Великобритании заявили о продолжающихся трудностях с наймом новых сотрудников на фоне роста цен в промышленном секторе. Об этом говорится 15 июля в пресс-релизе Британской торговой палаты (British Chambers of Commerce, BCC).

Куда вы удалились: почему компании возвращают сотрудников из дома в офис
Работодатели в большинстве сфер резко охладели к дистанционному формату

Как следует из приведенных аналитических данных, самые серьезные трудности испытывает строительный сектор (83% предприятий сектора). Далее следуют промышленность и производство (79%), логистика (79%) и гостиничный бизнес (78%). Данные были получены на основе исследования 5700 различных предприятий.

В связи со сложившейся ситуацией Британская торговая палата предложила правительству страны план из трех пунктов для улучшения положения.

Например, вкладывать больше средств в обучение сотрудников. Кроме того, правительство, по мнению палаты, должно также помочь предприятиям сократить расходы и налоги, возлагаемые на них, связанные с обучением персонала. Еще одной мерой является расширение списков дефицитных профессий для каждого сектора экономики.

Ранее, 26 июня, министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль заявил газете Bild am Sonntag, что из-за нехватки персонала власти Германии решили облегчить прием на работу иностранцев. В частности, с нехваткой персонала столкнулись немецкие аэропорты из-за скачка туристского потока после двух лет пандемии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022