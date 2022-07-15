В Великобритании рекордные 76% предприятий страдают от нехватки сотрудников

Рекордные 76% предприятий в Великобритании заявили о продолжающихся трудностях с наймом новых сотрудников на фоне роста цен в промышленном секторе. Об этом говорится 15 июля в пресс-релизе Британской торговой палаты (British Chambers of Commerce, BCC).

Как следует из приведенных аналитических данных, самые серьезные трудности испытывает строительный сектор (83% предприятий сектора). Далее следуют промышленность и производство (79%), логистика (79%) и гостиничный бизнес (78%). Данные были получены на основе исследования 5700 различных предприятий.

В связи со сложившейся ситуацией Британская торговая палата предложила правительству страны план из трех пунктов для улучшения положения.

Например, вкладывать больше средств в обучение сотрудников. Кроме того, правительство, по мнению палаты, должно также помочь предприятиям сократить расходы и налоги, возлагаемые на них, связанные с обучением персонала. Еще одной мерой является расширение списков дефицитных профессий для каждого сектора экономики.

Ранее, 26 июня, министр труда и социальных дел ФРГ Хубертус Хайль заявил газете Bild am Sonntag, что из-за нехватки персонала власти Германии решили облегчить прием на работу иностранцев. В частности, с нехваткой персонала столкнулись немецкие аэропорты из-за скачка туристского потока после двух лет пандемии.