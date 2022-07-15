Двухлетний малыш из Нижегородской области заразился энцефалитом от клеща

Двухлетний ребенок из Нижегородской области заболел вирусным энцефалитом, после того как его укусил клещ. Это пока единственный в регионе случай заражения этим заболеванием в 2022 году, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве отмечают, что само заражение малыша произошло в Кировской области.

Кроме того, как пишет ИА «НьюсНН», в Нижегородской области четыре человека, в том числе девятилетний ребенок, заразились иксодовым клещевым боррелиозом. Присасывания инфицированных клещей произошли в Балахнинском, Борском, Дальнеконстантиновском районах, а также в поселке Новинки.

Всего же с начала сезона с жалобами на укусы клещей в медучреждения Нижегородской области обратились 5687 человек. Примерно в 300 случаях клещи оказались переносчиками вирусов.

Год назад сообщалось, что с начала сезона и до середины июля в Нижегородской области зарегистрировали свыше 7,7 тыс. укусов клещей. В медицинские организации обратились 1799 детей.