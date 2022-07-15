Петербуржцев предупредили о надвигающемся ливне

В Санкт-Петербурге в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на региональный главк МЧС.

«Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», начиная с 11–14 часов, местами на территории города ожидаются грозы и ливни», — говорится в сообщении, которое приводит телеканал.

Ранее 14 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что Архангельскую, Курганскую, Магаданскую, Свердловскую, Челябинскую области, Камчатку, Коми и Якутию ожидает жара до +30…+36 градусов в ближайшие два-три дня. Переменчивая погода с дождями прогнозируется в Московской, Ленинградской, Тамбовской областях, Приморье и других регионах.