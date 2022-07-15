В Кремле прокомментировали сообщения о возможной отставке Шольца

Отставки премьер-министров и других высокопоставленных лиц из разных стран является внутренним делом каждого государства, Россия в эти дела вмешиваться не собирается и уж тем более не имеет к этому никакого отношение. Об этом заявил 15 июля на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не собираемся в это никак вмешиваться, не имеем к этому никакого отношения. Вот всё, что можно сказать», — сказал журналистам Песков. Так он прокомментировал решение подать в отставку премьер-министра Италии и слухи вокруг возможной отставке канцлера Германии Олафа Шольца.

Накануне, 14 июля, премьер-министр Италии Марио Драги заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называется отсутствие поддержки от одной из ведущих партий Италии «Движение 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

В тот же день премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении уйти со своего поста. Вместе с ней уходит и весь кабмин.

За день до этого газета The Telegraph сообщила об угрозе отставки Шольца из-за разразившегося в стране кризиса энергоснабжения и позиции по ситуации вокруг Украины.

7 июля об отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На это повлиял разразившийся скандал, после которого свыше 50 политиков ушли из правительства Джонсона.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина назвала отставку Джонсона хорошим знаком для России. Она еще тогда отметила, что, возможно, за этим последуют отставки и других европейских политиков.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил в свою очередь в беседе с «Известиями», что отставки премьер-министров, которые наблюдаются в настоящее время, — это общая сейчас ситуация турбулентности, которую переживает Европа в связи с происходящими в мире событиями.