Реклама
Прямой эфир
Мир
Европа впервые за 6 лет обогнала Азию по объемам потребления американской нефти
Мир
Еврокомиссия смягчит ряд санкций против России в пятницу
Мир
Птицы в Испании из-за жары стали падать на землю
Мир
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США империей лжи
Мир
Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт жителя
Общество
Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера переливанием крови
Политика
Опубликовано отменяющее ограничения на пересечение границы постановление Мишустина
Армия
Росгвардия обнаружила в ЛНР доказательства дезертирства украинских десантников
Мир
Президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку
Происшествия
Украинские боевики обстреляли село под Брянском
Мир
В Белгородской области на библиотеку дрон сбросил взрывное устройство

В Кремле прокомментировали сообщения о возможной отставке Шольца

0
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отставки премьер-министров и других высокопоставленных лиц из разных стран является внутренним делом каждого государства, Россия в эти дела вмешиваться не собирается и уж тем более не имеет к этому никакого отношение. Об этом заявил 15 июля на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это внутреннее дело каждой из упомянутых стран. Мы не собираемся в это никак вмешиваться, не имеем к этому никакого отношения. Вот всё, что можно сказать», — сказал журналистам Песков. Так он прокомментировал решение подать в отставку премьер-министра Италии и слухи вокруг возможной отставке канцлера Германии Олафа Шольца.

Премьерное поведение: кто может прийти на смену Борису Джонсону
И как это повлияет на отношения Лондона и Москвы

Накануне, 14 июля, премьер-министр Италии Марио Драги заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называется отсутствие поддержки от одной из ведущих партий Италии «Движение 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

В тот же день премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении уйти со своего поста. Вместе с ней уходит и весь кабмин.

За день до этого газета The Telegraph сообщила об угрозе отставки Шольца из-за разразившегося в стране кризиса энергоснабжения и позиции по ситуации вокруг Украины.

7 июля об отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На это повлиял разразившийся скандал, после которого свыше 50 политиков ушли из правительства Джонсона.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина назвала отставку Джонсона хорошим знаком для России. Она еще тогда отметила, что, возможно, за этим последуют отставки и других европейских политиков.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил в свою очередь в беседе с «Известиями», что отставки премьер-министров, которые наблюдаются в настоящее время, — это общая сейчас ситуация турбулентности, которую переживает Европа в связи с происходящими в мире событиями.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022