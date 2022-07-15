МВД России объявило в розыск журналиста Евгения Киселева (внесен в реестр физлиц-иноагентов). Об этом 15 июля сообщается в базе розыска ведомства.

Розыск журналиста ведется в рамках уголовного дела. По какой статье оно было возбуждено, не уточняется.

5 апреля Министерство юстиции РФ внесло в реестр физических лиц — иностранных агентов журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского. Они стали первыми лицами в реестре физлиц-иноагентов.

В качестве причины для включения в список физлиц-иноагентов указано, что журналисты осуществляют политическую деятельность в интересах иностранного государства — Украины. Оба журналиста проживают на территории республики и работают в местных СМИ, а значит, получают зарубежное финансирование.

Евгений Киселев работает на Украине с 2008 года. Точной информации о том, что он сменил гражданство, нет. С 2020 года Киселев работает на канале «Украина 24».