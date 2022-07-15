Модели Hyundai стали самыми угоняемыми в России

Практически вся линейка автомобилей корейской марки Hyundai стала популярной у угонщиков в России. Об этом «Известиям» сообщили 15 июля аналитики «АльфаСтрахование», проанализировав итоги обращений по договорам каско за шесть месяцев 2022 года.

Абсолютным лидером стала модель Hyundai Santa Fe — 14% обращений об угоне было именно по этой модели.

Второе место разделили автомобили Hyundai Creta и Kia Sorento. По 7% случаев.

На третьем месте кроссовер Mitsubishi Outlander.

Далее в десятку»самых угоняемых в России автомобилей вошли такие модели Hyundai, как Palisade, Solaris, Sonata и Tucson. В общей сложности это 20% обращений.

Замкнули рейтинг самых лакомых для российских угонщиков машин автомобили другого корейского производителя, KIA. Отметилась модель Sportage.

Некогда сверхпопулярные в России кроссоверы японских марок Lexus RX и Toyota RAV4 замкнули список.

13 июля «Известия» сообщили, что пикапы Ford F-150 и Ford Super Duty занимают в США две первые строчки в списке самых угоняемых автомобилей по оценке Национального страхового бюро NICB. Автомобили воруют прямо с заводских складов, расположенных рядом со сборочными корпусами предприятия в штате Мичиган.