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В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости сдавать ПЦР по прибытии из-за границы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россиянам, прилетевшим в страну из-за рубежа, по-прежнему необходимо сдавать ПЦР-тест, если они не имеют сертификат COVID-19 о вакцинации или перенесенном заболевании. Эти требования в стране остаются без изменений, сообщили 15 июля в Роспотребнадзоре.

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«Указанной категории граждан по-прежнему нужно заполнять анкету перед возвращением домой, а в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест», — сообщили в ведомстве.

Тем, у кого есть данный сертификат, ПЦР-тест сдавать не нужно, однако анкету прибывающего заполнить всё равно придется.

При этом от заполнения анкеты и сдачи ПЦР-теста освобождаются граждане России и стран-членов ЕАЭС, которые прибывают по суше.

«Тем, кто сдал ПЦР-тест после въезда в Россию, больше не придется самоизолироваться до получения результата», — пояснили в Роспотребнадзоре.

С сегодняшнего дня по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина отменены ранее введенные ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с появлением новых подвариантов штамма «Омикрон» может наблюдаться рост заболеваемости COVID-19, однако эти штаммы не приведут к более тяжелому течению болезни.

13 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны вернуть масочный режим из-за роста случаев COVID-19 в мире.

11 июля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что, в то время как в ряде других стран наблюдается серьезный подъем заболеваемости COVID-19, в России ситуация остается спокойной, но это не отменяет необходимости вакцинации и ревакцинации.

1 июля стало известно, что глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о снятии всех ограничений, введенных из-за COVID-19.

По состоянию на 15 июля в России за сутки выявлено 4457 новых случаев COVID-19 и подтверждено 40 летальных исходов.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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