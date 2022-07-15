Задержанный в Мелитополе за подготовку теракта является агентом спецслужб Украины
Задержанный в Мелитополе Запорожской области за подготовку теракта является агентом украинских спецслужб. Об этом 15 июля сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
«Задержан готовивший серию терактов агент украинских спецслужб», — написал он в Telegram-канале.
О задержании стало известно ранее в этот день. По данным МВД Запорожской области, житель Приазовского района готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ).
Полиция изъяла в доме задержанного СВУ и 15 единиц оружия и боеприпасов, в том числе два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты РГД-5 с запалами.
Задержанный арестован. На данный момент злоумышленник дает показания.
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