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Задержанный в Мелитополе за подготовку теракта является агентом спецслужб Украины

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Фото: ГУ МВД ЗП
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Задержанный в Мелитополе Запорожской области за подготовку теракта является агентом украинских спецслужб. Об этом 15 июля сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.

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«Задержан готовивший серию терактов агент украинских спецслужб», — написал он в Telegram-канале.

О задержании стало известно ранее в этот день. По данным МВД Запорожской области, житель Приазовского района готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства (СВУ).

Полиция изъяла в доме задержанного СВУ и 15 единиц оружия и боеприпасов, в том числе два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты РГД-5 с запалами.

Задержанный арестован. На данный момент злоумышленник дает показания.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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