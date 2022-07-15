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Карта спецоперации на Украине 15 июля

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 июля можно в материале «Известий».

Как сообщили в этот день в российском Министерстве обороны, точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор» (запрещен в России) в Артемовске в ДНР были уничтожены около 300 националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

Ранее в этот день Вооруженные формирования Украины нанесли массированный артиллерийский удар по Кировскому району Донецка, в результате которого трое мирных жителей получили ранения. Также были повреждены жилые дома и газопровод.

Накануне два человека погибли и еще шестеро мирных жителей оказались ранены после обстрела украинскими войсками автовокзала в Донецке. Удар пришелся на автостанцию в центральной части города, где всегда многолюдно. На месте погибли водитель маршрутного автобуса и еще один человек.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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