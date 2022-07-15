Премьер Венгрии заявил, что политикой санкций Европа «выстрелила себе в легкие»

Европа, вводя санкции, «выстрелила себе в легкие и задыхается». Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 15 июля журналисту в интервью Kossuth.

«То, что происходит, — это катастрофа для Европы и очень болезненно для Венгрии. Мы работаем день и ночь над тем, как нам избежать неблагоприятной общеевропейской ситуации и ухудшения положения и как мы можем найти путь, на котором Венгрия будет меньше затронута негативными последствиями», — сказал он в эфире радиостанции.

По его прогнозам, в ближайшие месяцы в Европе ожидается спад в экономике. При этом Орбан отметил, что будут страны, у которых не будет газа, а также будут государства, в которых стоимость энергоресурса станет очень высокой.

«Венгрия относится к последним, вопрос в том, насколько хорошо мы сможем удерживать цены на терпимом уровне», — добавил он, уточнив принятые правительством в стране своевременно меры.

Также премьер-министр выразил мнение, что в результате антироссийских санкций в выигрыше оказался Китай, который получает дополнительные объемы российской нефти по сниженным ценам.

«Китай побеждает, Америка не проигрывает, Европа страдает», — заключил он.

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш 13 июля сообщил, что правительство объявит чрезвычайное положение в области энергетики. Оно предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение страны топливом в преддверии отопительного сезона. В частности, с августа будет увеличена закупка газа за рубежом и сокращено потребление топлива внутри страны. Он также сказал, что осенью дефицит газа будет ощущаться во всей Европе.

В тот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не готова обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или Газпромбанка.

Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, обратились к РФ с просьбой о помощи.

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