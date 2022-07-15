Новые малые архитектурные формы установят на улицах Петрозаводска

В Петрозаводске установят около 100 новых малых архитектурных форм. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 1,64 млн рублей, в качестве заказчика выступает муниципальное бюджетное учреждение «ЖКХ». Согласно документации, подрядчику необходимо установить бетонные урны для мусора, деревянные скамейки на бетонном основании и фигурных ножках, а также информационные стенды и парковые диваны. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Установка объектов должна состояться в течение 45 дней после подписания контракта. Конкретные места установки малых архитектурных форм не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске планируют объединить две набережные — Варкауса и Онежскую. Власти намерены сделать общими прогулочные зоны и благоустроить территории.