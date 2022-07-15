Европа впервые за 6 лет обогнала Азию по объемам потребления американской нефти

Европа опередила Азию и стала крупнейшим покупателем американской нефти. Согласным данным данные министерства торговли США, которые приводит Bloomberg 15 июля, в январе–мае Европа закупила 213,1 млн баррелей нефти.

При этом объем приобретенной нефти Соединенных Штатов Азии составляет 191,1 млн баррелей. Последний раз такая ситуация в начале года складывалась в 2016 года назад, когда США отменили запрет на экспорт нефти.

На ситуацию с потреблением сырья оказал влияние конфликт на Украине. Поскольку США и их союзники ввели ограничительные меры в отношении импорта российской нефти, Европа стала оттуда ввозить ее более активно.

Как отметил аналитик по вопросам нефти компании Energy Aspects Кристофер Хейнс, так нефтяные потоки будут распределяться и в будущем, цитирует статью «Газета.Ru». Но, даже несмотря на то что американская сторона нарастила объемы добычи сырья, нефти США всё равно не хватит, чтобы сразу удовлетворить потребности в поставках и азиатских стран, и европейских.

Накануне Bloomberg со ссылкой на данные Vortexa Ltd сообщило, что Россия, в свою очередь, установила рекорд по поставкам нефти в страны Ближнего Востока, продав рекордное количество дизельного топлива и других производных нефти. Импорт российской топлива Европой сократился в июне на 30%.

6 июля сообщалось, что Саудовская Аравия предлагает некоторые сорта своей нефти с существенной скидкой по отношению к флагманскому сорту Arab Light, чтобы конкурировать с Россией на азиатском рынке. Кроме того, королевство предложило дисконт на Arab Heavy и Arab Medium клиентам в США и Европе.

18 июня власти США призвали производителей нефти и газа по всему миру, в том числе Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), нарастить добычу, чтобы сбить рекордные цены на топливо. Как заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, эта просьба относится не только к ОПЕК, но и внутренним производителя нефти и газа.

Ранее, 26 мая, Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler сообщило, что в апреле Азия впервые стала крупнейшим импортером российской нефти, обогнав Европу. Сообщалось, что за последнюю неделю танкеры перевезли от 74 млн до 79 млн баррелей нефти — это почти втрое больше, чем за период перед 24 февраля.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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