Реклама
Прямой эфир
Мир
Европа впервые за 6 лет обогнала Азию по объемам потребления американской нефти
Мир
Еврокомиссия смягчит ряд санкций против России в пятницу
Мир
Птицы в Испании из-за жары стали падать на землю
Мир
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США империей лжи
Мир
Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт жителя
Общество
Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера переливанием крови
Политика
Опубликовано отменяющее ограничения на пересечение границы постановление Мишустина
Армия
Росгвардия обнаружила в ЛНР доказательства дезертирства украинских десантников
Мир
Президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку
Происшествия
Украинские боевики обстреляли село под Брянском
Мир
В Белгородской области на библиотеку дрон сбросил взрывное устройство

АвтоВАЗ начнет выпуск Lada Largus раньше планируемого срока

0
Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

АвтоВАЗ рассчитывает, что выпуск универсала Lada Largus начнется на заводе раньше планируемого срока, об этом 15 июля сообщил паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Будь проще и переезжай: чем «АвтоВАЗ» займется летом
Что будет выпускать российский автогигант после возобновления производства

По информации паблика, к возобновлению производства модели Largus приступят не 26 июля, а 22 июля.

Сварка и окраска пассажирских универсалов и грузовых фургонов начнется 19 июля, а конвейер вернется к выпуску автомобилей 22 июля, подчеркнул ресурс.

План первого дня сборки Largus определен в 100 автомобилей. Далее выпуск машин должен выйти на 300 машин в день при односменном графике. Запуск этого семейства реанимирует последний простаивающий конвейер завода, линию В0.

Напомним, сборка Lada Granta была возобновлена 8 июня, а Lada Niva — 12 июля 2022 года. Согласно планам автопредприятия, за июль на всех линиях конвейера должны изготовить более 14 тыс. автомобилей Lada.

11 июля «Известия» сообщили, что глава Минтранса России Виталий Савельев, выступая в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», заявил, что не против рассмотреть одну из моделей Lada в качестве личного автомобиля.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022