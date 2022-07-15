АвтоВАЗ начнет выпуск Lada Largus раньше планируемого срока

АвтоВАЗ рассчитывает, что выпуск универсала Lada Largus начнется на заводе раньше планируемого срока, об этом 15 июля сообщил паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

По информации паблика, к возобновлению производства модели Largus приступят не 26 июля, а 22 июля.

Сварка и окраска пассажирских универсалов и грузовых фургонов начнется 19 июля, а конвейер вернется к выпуску автомобилей 22 июля, подчеркнул ресурс.

План первого дня сборки Largus определен в 100 автомобилей. Далее выпуск машин должен выйти на 300 машин в день при односменном графике. Запуск этого семейства реанимирует последний простаивающий конвейер завода, линию В0.

Напомним, сборка Lada Granta была возобновлена 8 июня, а Lada Niva — 12 июля 2022 года. Согласно планам автопредприятия, за июль на всех линиях конвейера должны изготовить более 14 тыс. автомобилей Lada.

11 июля «Известия» сообщили, что глава Минтранса России Виталий Савельев, выступая в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», заявил, что не против рассмотреть одну из моделей Lada в качестве личного автомобиля.