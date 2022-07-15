Политолог оценил вероятность ухода Шольца в отставку

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в пятницу, 15 июля, в беседе с «Известиями» оценил возможность ухода в отставку канцлера Германии Олафа Шольца.

Отставки премьер-министров, которые наблюдаются в настоящее время — это общая сейчас ситуация турбулентности, которую переживает Европа в связи с происходящими в мире событиями.

«На данный момент на 100% нельзя говорить, случится это или нет (отставка Шольца. — «Известия»), но то, что ситуация ненормальная в целом ряде государств, в том числе и в Германии, уже для всех очевидно. Насколько эффективна или неэффективна в настоящий момент отставка Шольца будут определять уже руководители и представители политических сил в ФРГ. <…> [Ситуация], связанная с отставками руководителей, — это общая тенденция для Европы», — подчеркнул эксперт.

Накануне газета The Telegraph сообщила, что Шольцу может грозить отставка из-за разразившегося в стране кризиса энергоснабжения и позиции по ситуации вокруг Украины. Указывалось, что правящая коалиция в Германии, в которую входит канцлер, находится под угрозой распада.

13 июля итальянский премьер Марио Драги сообщил об отставке на заседании совета министров. Тогда же состоялось голосовании о доверии правительству страны. Однако президент страны Серджо Маттарелла не принял его отставку.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении уйти со своего поста. Вместе с ней уходит и весь кабмин.

7 июля об отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Решение было принято на фоне назначения британским премьером на должность заместителя главного организатора правящей Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Помимо этого, Джонсона и его окружение обвинили в организации увеселительных мероприятий во время локдауна, введенного из-за коронавируса.