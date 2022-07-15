На оздоровление Волги в Татарстане потратят 18 млрд рублей

До 2024 года в Татарстане потратят 18 млрд рублей в рамках нацпроекта «Оздоровление Волги». Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на министра экологии и природных ресурсов республики Александра Шадрикова.

Для нормального функционирования водоема планируется строительство 13 очистных сооружений. Кроме того, будут ликвидированы два вредоносных объекта. Из федерального бюджета на эти цели поступил 13 млрд рублей.

С 2019 по 2021 год в республике уже построили или реконструировали 12 очистных сооружений в 10 муниципалитетах, уточняет ИА «Татар-информ». С 2021 года ведется реконструкция очистных сооружений канализации в Казани, на них приходится 42% сточных вод республики. Данный объект входит в рейтинг основных загрязнителей Волги. Кроме того, началась ликвидация иловых полей биологических очистных сооружений Казани. За полвека накопилось 4 млн кубометров илового осадка, уточнил Шадриков.

Министр отметил, что также планируется ликвидация бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти. Они были затоплены после поднятия уровня Нижнекамского водохранилища. Стоимость работ составляет 930 млн рублей.