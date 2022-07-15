Продукты разных регионов страны предложены на фестивале «Вкусы России»

В Москве открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России», который объединил производителей из разных уголков страны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Каждая из 22 фестивальных площадок имеет собственную направленность. На Тверской площади представлена продукция от калининградских компаний: фуа-гра, утиные риеты, паштеты из утиных бедрышек, вяленая и копченая утиная грудка, разнообразные соусы. Здесь же можно купить соленые таежные грибы, вяленые ягоды из тайги, варенье из шишек, кедровые шишки и масло, астраханскую икру, крымские и челябинские сыры, городецкие печатные пряники, натуральный кленовый сироп из Пензенской области, мед и другие продукты пчеловодства из Башкирии и Смоленской области. На Митинской улице тоже можно приобрести смоленский мед, а в сквере у Гольяновского пруда свою продукцию представляют чувашские пчеловоды. На Пушкинской набережной предлагают дагестанскую баранину, томское кедровое молоко, уральскую шишку в шоколаде, аланские пироги, сыры из Подмосковья.

На Профсоюзной улице на прилавках представлены сыровяленые и сырокопченые деликатесы и колбасы, паштеты, риеты и соусы, выдержанные и мягкие сыры, оригинальная мясная кулинария. На бульваре Дмитрия Донского в Северном Бутово можно купить консервы из северной рыбы, икру, вяленую, малосольную и копченую рыбу. Также здесь можно попробовать ягоды и орехи в йогуртовой глазури из Удмуртии.

На улице Перерва в Марьино представлена продукция российского Севера — рыба холодного и горячего копчения, в том числе ряпушка, омуль, муксун, барабулька, сиг, осетр, сельдь, терпуг, нельма. На Святоозерской улице в районе Косино-Ухтомский и в сквере у метро «Некрасовка» продают разнообразные чаи и кисели. У метро «Некрасовка», кроме того, можно приобрести ярославские сыры, масло и разнообразную кисломолочную продукцию.

На Вешняковской улице представлен богатый выбор молочных продуктов из Вологды: сливочное масло, полутвердый и плавленый сыр, глазированные сырки, творог и творожная масса. На Ключевой улице в Братеево можно попробовать и приобрести веганские десерты без сахара и муки, а также угощения без глютена. А на Ореховом бульваре в районе Зябликово можно купить сладкие десерты и напитки — медовые сбитни, варенье, томленую ягоду, мармелад, пастилу, зефир, фруктовый сыр, пряники, шоколад, чай, лавандовый мед и разнообразные сиропы.

На площадках гостей также ждут увлекательные кулинарные и творческие мастер-классы и оригинальные выступления артистов.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.