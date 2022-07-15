Реклама
Прямой эфир
Мир
Европа впервые за 6 лет обогнала Азию по объемам потребления американской нефти
Мир
Еврокомиссия смягчит ряд санкций против России в пятницу
Мир
Птицы в Испании из-за жары стали падать на землю
Мир
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь назвал США империей лжи
Мир
Полиция Мелитополя задержала готовившего теракт жителя
Общество
Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера переливанием крови
Политика
Опубликовано отменяющее ограничения на пересечение границы постановление Мишустина
Армия
Росгвардия обнаружила в ЛНР доказательства дезертирства украинских десантников
Мир
Президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку
Происшествия
Украинские боевики обстреляли село под Брянском
Мир
В Белгородской области на библиотеку дрон сбросил взрывное устройство

Эксперт положительно оценил возможность создания эталонного сорта нефти в РФ

Эксперт Андрианов: создание собственного маркера нефти позволило бы избавиться и от диктата ценовых агентств
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создание собственного маркера нефти позволило бы избавиться и от диктата ценовых агентств, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов. Об этом она рассказал в пятницу, 15 июля, «Известиям».

Сбавить обороты: Москва может наказать Запад в нефтяной игре
Амбициозные планы «большой семерки» могут разбиться из-за разницы интересов

Таким образом эксперт прокомментировал информацию Bloomberg, согласно которой правительство России разработало план по созданию национального нефтяного сорта в ответ на попытки Запада ограничить доходы страны от экспорта энергоносителя. Согласно документу, с которым ознакомилось агентство, ключевые российские министерства, производители нефти и Центральный банк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре. По данным американского агентства, план РФ «находится на ранней стадии».

«Появление на рынке нового маркера, не зависящего от политического давления западных стран, позволило бы сделать систему международной торговли более прозрачной, логичной с точки зрения экономических реалий и менее политически ангажированной», — отметил Андрианов.

По его мнению, создание собственного маркера позволило бы избавиться и от диктата ценовых агентств.

«Не очень понятно, почему те же [агентства по ценообразованию на нефть] Platts и Argus «спускают» нам цены, механика формирования которых, мягко говоря, непрозрачна. Причем цены не только на сырую нефть, но и на нефтепродукты. Более того, национальная система налогообложения нефтяной отрасли базируется именно на этих ценовых показателях, устанавливаемых компаниями из недружественных государств. Так не должно быть и формирование собственного эталона — важное решение на пути преодоления зависимости от иностранных ценовых агентств», — выразил мнение специалист.

Кроме того, по его словам, национальная система налогообложения нефтяной отрасли базируется именно на этих ценовых показателях, устанавливаемых компаниями из недружественных государств. Так не должно быть, отмечает Андрианов, и формирование собственного эталона — важное решение на пути преодоления зависимости от иностранных ценовых агентств.

В целом же сами по себе маркерные сорта — это фикция, заметил эксперт. Исторически эти показатели основывались на физических характеристиках сырья конкретных месторождений, но сегодня эти месторождения истощены и мало подходят для роли ценового ориентира. В то же время российская экспортная смесь Urals, за которой стоит мощная сырьевая база, маркерным сортом не является и ее цены де факто подстраиваются под котировки зарубежных маркеров.

«Абсурдность такой ситуации стала особенно очевидна в последние месяцы, когда в мире де-факто сложилось две цены на нефть. Первая — та, которую платят западные страны, введшие «самосанкции» — якобы против России, а на практике против собственной экономики. <...> Вторая же цена — это та цена, по которой российская нефть сейчас реализуется на рынках АТР. Принято говорить, что это «цена с дисконтом». С дисконтом к чему? К виртуальным умозрительным котировкам маркерных сортов? Нет, как раз это — реальная рыночная цена, определяемая спросом и предложением и устраивающая как покупателей, так и продавцов», — заключил Андрианов.

В июне Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. По данным Центра исследований энергии и чистого воздуха, с начала спецоперации на Украине КНР приобрела нефти, газа и угля на €12,6 млрд.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 июня заявил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Дипломат отметил, что, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого инфраструктуру. Российский лидер тогда подчеркнул, что нужно простимулировать внутренний спрос на энергоресурсы, добившись снижения цен там, где это возможно.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022