Эксперт положительно оценил возможность создания эталонного сорта нефти в РФ

Создание собственного маркера нефти позволило бы избавиться и от диктата ценовых агентств, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов. Об этом она рассказал в пятницу, 15 июля, «Известиям».

Таким образом эксперт прокомментировал информацию Bloomberg, согласно которой правительство России разработало план по созданию национального нефтяного сорта в ответ на попытки Запада ограничить доходы страны от экспорта энергоносителя. Согласно документу, с которым ознакомилось агентство, ключевые российские министерства, производители нефти и Центральный банк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре. По данным американского агентства, план РФ «находится на ранней стадии».

«Появление на рынке нового маркера, не зависящего от политического давления западных стран, позволило бы сделать систему международной торговли более прозрачной, логичной с точки зрения экономических реалий и менее политически ангажированной», — отметил Андрианов.

По его мнению, создание собственного маркера позволило бы избавиться и от диктата ценовых агентств.

«Не очень понятно, почему те же [агентства по ценообразованию на нефть] Platts и Argus «спускают» нам цены, механика формирования которых, мягко говоря, непрозрачна. Причем цены не только на сырую нефть, но и на нефтепродукты. Более того, национальная система налогообложения нефтяной отрасли базируется именно на этих ценовых показателях, устанавливаемых компаниями из недружественных государств. Так не должно быть и формирование собственного эталона — важное решение на пути преодоления зависимости от иностранных ценовых агентств», — выразил мнение специалист.

Кроме того, по его словам, национальная система налогообложения нефтяной отрасли базируется именно на этих ценовых показателях, устанавливаемых компаниями из недружественных государств. Так не должно быть, отмечает Андрианов, и формирование собственного эталона — важное решение на пути преодоления зависимости от иностранных ценовых агентств.

В целом же сами по себе маркерные сорта — это фикция, заметил эксперт. Исторически эти показатели основывались на физических характеристиках сырья конкретных месторождений, но сегодня эти месторождения истощены и мало подходят для роли ценового ориентира. В то же время российская экспортная смесь Urals, за которой стоит мощная сырьевая база, маркерным сортом не является и ее цены де факто подстраиваются под котировки зарубежных маркеров.

«Абсурдность такой ситуации стала особенно очевидна в последние месяцы, когда в мире де-факто сложилось две цены на нефть. Первая — та, которую платят западные страны, введшие «самосанкции» — якобы против России, а на практике против собственной экономики. <...> Вторая же цена — это та цена, по которой российская нефть сейчас реализуется на рынках АТР. Принято говорить, что это «цена с дисконтом». С дисконтом к чему? К виртуальным умозрительным котировкам маркерных сортов? Нет, как раз это — реальная рыночная цена, определяемая спросом и предложением и устраивающая как покупателей, так и продавцов», — заключил Андрианов.

В июне Китай стал крупнейшим импортером российских энергоресурсов. По данным Центра исследований энергии и чистого воздуха, с начала спецоперации на Украине КНР приобрела нефти, газа и угля на €12,6 млрд.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 4 июня заявил, что Россия уже увеличивает продажу нефти на альтернативных европейскому рынках. Дипломат отметил, что, учитывая уровень цен, который установился в результате политики Запада, у России нет потерь бюджета.

В апреле президент РФ Владимир Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого инфраструктуру. Российский лидер тогда подчеркнул, что нужно простимулировать внутренний спрос на энергоресурсы, добившись снижения цен там, где это возможно.