Два объекта культурного наследия отреставрируют в Кисловодске

В Кисловодске выбрали подрядчика для реставрации двух зданий — объектов культурного наследия. Речь идет о пансионате Ганешина и даче Дундукова. Заказчиком работ выступает Северо-Кавказский научно-клинический центр ФМБА. Реставрацией займется московская компания «СК-Лазурит».

При начальной максимальной стоимости контракта в 362,7 млн рублей компания выразила готовность провести ремонт за 319,2 млн рублей. Дисконт в ходе аукциона составил 11,9%, пишет NewsTracker.

Деньги на реставрацию поступят из средств целевой субсидии. Реконструкцию необходимо завершить до 1 декабря 2023 года.

Пансионат Ганешина был построен в начале ХХ века, а дача Дундукова — на рубеже XIX–XX веков.

Ранее в Общественном экологическом совете Кисловодска высказывали опасения, что реставрация памятников архитектуры города-курорта опять выльется в «евроремонт» дешевыми материалами, как это было со зданием Нарзанной галереи.