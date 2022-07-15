Три человека пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Вооруженные формирования Украины нанесли массированный артиллерийский удар по Кировскому району Донецка, в результате которого трое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщили 15 июля в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела украинских боевиков по улице Бирюзова ранены мужчина и женщина. По улице Петровского снаряд повредил автомобиль, ранен мирный житель», — говорится в сообщении.

Также по информации штаба, в результате обстрела по улице Коротченко повреждены жилые дома, горит газопровод.

По последней информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), Кировский район Донецка подвергся обстрелу в пятницу в 10:50 (время совпадаем с мск). Тогда украинские боевики выпустили 6 снарядов калибром 155 мм;

Накануне два человека погибли и еще шестеро мирных жителей оказались ранены после обстрела украинскими войсками автовокзала в Донецке. Удар пришелся на автостанцию в центральной части города, где всегда многолюдно. На месте погиб водитель маршрутного автобуса и еще один человек.

12 июля сообщалось, что украинские боевики за 15 минут дважды обстреляли Донецк, выпустив по городу 13 снарядов из ствольной артиллерии западного образца.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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