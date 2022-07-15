Мужчина выпал из окна четвертого этажа ТРЦ на северо-западе Москвы и погиб

Мужчина выпал из окна четвертого этажа торгово-развлекательного центра (ТРЦ) на северо-западе Москвы. По информации «Известий», инцидент произошел утром 15 июля на улице Сходненской.

34-летний посетитель выпал из окна на лестничном пролете ТРЦ «Калейдоскоп». Мужчина скончался в машине скорой помощи.

5 июля сообщалось, что двухлетняя девочка выпала из окна седьмого этажа на востоке Москвы. Ребенок скончался. Измайловская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.