30 июля пройдет Иммерсивный фестиваль «Гуляй-город»

30 июля 2022 года в поселке Песоченка городского округа Чехов Фонд Святителя Василия Великого совместно с Администрацией городского округа Чехов и при поддержке Фонда президентских грандов проведёт иммерсивный фестиваль «Гуляй-город», посвященный 450-летию Молодинской битвы, одного из величайших сражений в истории России, не уступающего по своему геополитическому значению выдающимся победам русского оружия, таким как «Ледовое побоище», Куликовская битва, Полтавская битва, а также ключевые сражения Великой Отечественной войны.

Культурно-историческая программа Фестиваля погружает гостей и участников в атмосферу времен Руси XVI века. Здесь вместо городских стен покой символично охраняет «Гуляй-город», ведь именно благодаря победе в Битве при Молодях Московское государство смогло на 20 лет прекратить набеги на свои земли. Фестиваль позволит гостям окунуться в народные традиции, прикоснуться к истории и познакомиться с современными артистами, дизайнерами, ремесленниками, черпающими вдохновение в вековой истории России и ее фундаментальных ценностях.

В программе фестиваля запланировано проведение театрализованной военно-исторической реконструкции, национальные забавы, лекторий, торговые ряды и ярмарка изделий современных дизайнеров, концертная программа с участием современных фолк-исполнителей.

Масштабная застройка фестиваля более 30 Га сможет принять до 50 тыс. участников, в том числе и детскую аудиторию — на территории предусмотрены детские исторические и современные аттракционы, мастер-классы, большой фуд-корт и квест с элементами ориентирования на местности, подвижными заданиями и призами.

Самым масштабным элементом фестиваля станет кулачный стеношный бой, в котором будут одновременно противостоять 500 на 500 человек. Это старинная русская народная забава, которая заключается в кулачной схватке двух линий («стенок») между собой. В завершении вечера гостей фестиваля ждет шикарный фейерверк.

Хедлайнером фестиваля станет группа «25/17». Также на сцене выступят: SHAMAN, Zventa Sventana, группа «Калинов Мост», OLIGARKH, Сергей Старостин, Ярилов Зной, Hodíla ízba, группа «Фолк-Артель», группа «Русский акцент», Варвара Котова, Полюшка, фолк-группа «Груня» и другие.

Работа иммерсивной зоны, мастер-классов, русских спортивных забав, ярмарки, фудкортов, аттракционов, лектория предусмотрена с 10:00 до 22:00. Вход на фестиваль свободный.

2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, в рамках которого данный фестиваль может стать центральной площадкой популяризации русских традиций.

Председатель Московской областной Думы Игорь Юрьевич Брынцалов отметил, что Фестиваль «Гуляй-город» — это «не просто яркое и масштабное мероприятие, а знаковое событие для Подмосковья и всей страны. Молодинская битва определила ход истории нашего государства. 450 лет назад была одержана одна из ключевых побед в истории за суверенитет Российского государства».

«В этом многодневном кровопролитном сражении 20 тыс. русских воинов разбили 120-тысячное войско Крымского хана, который шел захватить Москву, пока Царь Иван Грозный воевал в Ливонии. Впервые была применена военная новинка — «Гуляй-город» — крепость на колёсах, перед которой была бессильна татарская конница. Великая Победа сделала Россию единственной наследницей территории бывшей Золотой Орды, главным государством Евразии, — еще раз подчеркнул историческую значимость Молодинской битвы председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Валерьевич Малофеев.

Фестиваль «Гуляй-город» не только познакомит с работами современных мастеров различных сфер культуры и искусства, но и даст возможность узнать много интересного об обычаях и традициях русского народа, насладиться концертной и развлекательной программами, а также провести насыщенный и познавательный субботний день всей семьей.