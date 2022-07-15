В Хабаровске открыли первую в регионе платную автотрассу

На Дальнем Востоке в тестовом режиме открыли первую в регионе платную автотрассу в обход Хабаровска. Протяженность дороги составила более 50 км с тремя мостами. Первые 60 дней дорога будет бесплатной для проезда.

Дорога свяжет три федеральные трассы — «Амур», «Уссури» и «Восток», что обеспечит выход сети российских автодорог к крупнейшим морским портам региона: Восточному, Владивостоку, Находке, Советской Гавани и Ванино.

Затраты на строительство новой автомобильной дороги составили 37 млрд рублей, из которых 50% средств явилось софинансированием из федерального бюджета, а 29% средств предоставили региональные бюджетные средства. Лишь 21% суммы составили средства частных инвесторов.

С появлением новой автотрассы пропускная способность дорожной сети Дальневосточного края увеличится на 2 тыс. автомобилей в час и на 30% уменьшится количество вредных выбросов в атмосферу.

Специалисты отметили, что машины на новой дороге смогут передвигаться со скоростью 120 км/ч.

Отмечается, что в период тестирования, который займет 60 дней, движение по новой автодороге будет бесплатным.

В дальнейшем стоимость по всей протяженности автотрассы составит для легковых автомобилей — от 138 рублей, для небольших фургонов от 193 рублей, для грузовых автомобилей и пассажирских автобусов стоимость будет начинаться с 276 рублей. Самый большой тариф заплатят большегрузы, от 552 рублей.

14 июля «Известия» сообщили, что президент России Владимир Путин поручил привести в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог, входящих в состав опорной сети.