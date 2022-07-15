Опасных микробов нашли на пляжах Волгоградской области

Роспотребнадзор отслеживает качество воды и песка на пляжах Волгоградской области. Исследования проводились с 30 мая.

Проверку по микробиологическим и гигиеническим показателям не прошли 18% проб воды. Около 8% проб не отвечали нормам по санитарно-химическим показателям. При этом вирусологические, радиологические и паразитологические показатели оказались в норме. Возбудителей кишечных инфекций в воде также не нашли.

Песок на пляжах также прошел все проверки. Пробы соответствуют нормам по микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим и паразитологическим показателям, сообщает ИА «НовостиВолгоград.Ру».

Ранее санитарные власти не позволили открыть пляж на острове Сарпинском в Кировском районе Волгограда. Специалистов не устроило качество песка. Тем временем, на трех маршрутах до острова Сарпинского с 1 июля увеличили количество рейсов речных трамвайчиков.