СК возбудил дело после обстрела ВСУ села под Брянском

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела вооруженными формированиями Украины села Некислицы Брянской области. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении.

Украинские боевики обстреляли село рано утром в пятницу. В результате артиллерийской атаки была повреждена линия электропередач, пострадавших и погибших среди населения нет.

12 июля украинские боевики выпустили порядка 18 минометных снарядов в сторону поселка городского типа Белая Березка Трубчевского района. Среди гражданского населения жертв и пострадавших не было.

До этого, 14 июня, украинские войска обстреляли село Займище, тогда пострадали шесть человек. Раненых доставили в Клинцовскую районную больницу. У пострадавших повреждения мягких тканей, медики оценивают их состояние как средней тяжести. Повреждения получили около 50 домов.

По информации брянского губернатора, удар по селу со стороны Украины был нанесен «Точкой-У». По его словам, обстрел велся по жилому частному сектору. Военных объектов в данном населенном пункте нет.

Область граничит с несколькими областями Украины. Поселки под Брянском уже не раз подвергались обстрелам со стороны украинских боевиков.