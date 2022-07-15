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СК возбудил дело после обстрела ВСУ села под Брянском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела вооруженными формированиями Украины села Некислицы Брянской области. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минобороны сообщили об уничтожении поставщиков иностранного оружия в Виннице. Онлайн спецоперации 15 июля
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«Следователи СК России установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении.

Украинские боевики обстреляли село рано утром в пятницу. В результате артиллерийской атаки была повреждена линия электропередач, пострадавших и погибших среди населения нет.

12 июля украинские боевики выпустили порядка 18 минометных снарядов в сторону поселка городского типа Белая Березка Трубчевского района. Среди гражданского населения жертв и пострадавших не было.

До этого, 14 июня, украинские войска обстреляли село Займище, тогда пострадали шесть человек. Раненых доставили в Клинцовскую районную больницу. У пострадавших повреждения мягких тканей, медики оценивают их состояние как средней тяжести. Повреждения получили около 50 домов.

По информации брянского губернатора, удар по селу со стороны Украины был нанесен «Точкой-У». По его словам, обстрел велся по жилому частному сектору. Военных объектов в данном населенном пункте нет.

Область граничит с несколькими областями Украины. Поселки под Брянском уже не раз подвергались обстрелам со стороны украинских боевиков.

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