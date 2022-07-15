В Норвегии предрекли взлет цен на электроэнергию без «Северного потока»

Цены на электроэнергию в Норвегии могут взлететь, если газопровод «Северный поток – 1» не будет запущен после плановой инспекции. Об этом 15 июля заявил министр нефти и энергетики страны Терье Осланд.

«Если газопровод, по которому энергоносители транспортируются из России в Германию, не будет запущен вновь, проблем возникнет еще больше. Высока вероятность того, что цены взлетят до небес», — приводит слова Осланда издание Europower.

С 11 июля «Северный поток – 1», поставляющий газ из России в Германию, находится на техническом обслуживании. Ремонтные работы будут проходить по 21 июля. В период ремонта поставки не осуществляются. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке, Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

14 июля гендиректор британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден призвал европейцев готовиться к тяжелой зиме из-за высоких цен на энергоносители. По его словам, промышленность Европы находится в напряжении из-за ограничения поставок российского газа. Он заявил, что президент России Владимир Путин использует энергетический кризис в свою пользу.

Днем ранее стало известно, что Евросоюз планирует принять ряд неотложных мер в экономике, чтобы смягчить последствия при внезапной остановке поставок российского газа. Еврокомиссия рекомендует странам переходить на другой вид топлива как в промышленности, так и в производстве электроэнергии.

Кроме того, будет предложено поощрять снижение потребления энергоресурса крупными предприятиями, а также проводить информационные кампании по сокращению отопления и охлаждения.